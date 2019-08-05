Власти регионов России обвинили в искажении статистики по лесным пожарам

Руководство Иркутской области и власти других регионов страны, в которых произошли масштабные лесные пожары, искажали статистику по этой теме, заявил представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров... Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов... По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», – пояснил Федосов, передает РИА «Новости».

Представитель Генпрокуратуры сказал, что параметры возгораний занижались, из-за чего на них не успевали адекватно отреагировать.

Федосов, выступая на совещании в Госдуме, уточнил, что власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения природных пожаров из-за волокиты.

Он отметил, что нередко по этой теме недорабатывают правоохранительные органы. В качестве примера Федосов привел Красноярский край, в котором в 2018 году по факту поджога леса было возбуждено лишь одно уголовное дело, что «говорит о недостаточной работе в этом отношении».

В субботу в Минобороны сообщили, что авиация в период с 1 по 3 августа потушила более 450 тыс. га горящих лесов в Сибири. В ведомстве уточнили, что ликвидировано 116 крупных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае.

В понедельник стало известно, что площадь действующих на территории Сибири и Дальнего Востока лесных пожаров сократилась на 25%