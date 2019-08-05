Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на четверть

Площадь действующих на территории Сибири и Дальнего Востока лесных пожаров сократилась на 25%, сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве также назвали основную причину лесных пожаров.

«Усиление группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах подразделениями МЧС России и Минобороны позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более одного миллиона гектаров», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Подчеркивается, что все природные пожары на особо охраняемых территориях удалось ликвидировать. С 30 июля площадь пожаров сократилась на четверть.

По данным МЧС, основная причина природных пожаров в Сибири – неосторожное обращение с огнем. «Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог», – указали в ведомстве.

Общая группировка, задействованная в ликвидации лесных пожаров, составляет более четырех тысяч человек и 400 единиц техники.

По оценкам экспертов, восстановление леса займет около 60 лет.

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