В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евроинтеграции

«Дезинформация» со стороны Москвы направлена на то, чтобы помешать евроинтеграции Грузии, следует из доклада Грузинского политического института, спонсируемого посольством США в Тбилиси и американским Национальным фондом в поддержку демократии*.

Грузинский политический институт опубликовал доклад о том, как СМИ в Грузии, Польше, Чехии и Словакии информируют жителей о Евросоюзе. В исследовании утверждается, что опыт СМИ в европейских государствах может оказаться полезным для Тбилиси. По мнению европейских экспертов, Грузия настроена на сближение с ЕС, но при этом подвергается «российской антизападной пропаганде».

«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.

Исследование профинансировали правительства Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, а спонсорами самого института являются американский Национальный фонд в поддержку демократии, НАТО и посольство США.

«Принимая во внимание преобладающую долю русскоязычных СМИ в регионах Грузии, местное население все в большей степени становится мишенью кремлевской пропаганды, цель которой – расстроить европейские интеграционные процессы, а также помешать проведению сопряженных с ними реформ в сфере государственного управления и укрепления демократии», – утверждается в докладе.

В июне 2019 отношения России и Грузии обострились после волны антироссийских протестов в Тбилиси. С 8 июля, согласно указу президента Владимира Путина, было временно прекращено авиасообщение между станами.

Наппомним, в понедельник сообщалось, что в Грузии зафиксировано падение турпотока из России после запрета российской стороной прямого авиасообщения между странами. Число россиян, отдыхающих в июле в Тбилиси и на грузинском побережье Черного моря, сократилось на 14,8% по сравнению с июнем.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) – организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

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