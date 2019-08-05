Кортнев прокомментировал жалобы Шахрина на интернет-террор

«Я совершенно согласен с Шахриным, что человек вправе сам решать, куда ему идти и что делать. С критикой выступают люди, которые мало чего соображают», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкант, солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, комментируя слова лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина о травле в социальных сетях после концерта коллектива на фестивале «Шашлык Live».

«Если бы я не сочувствовал так сильно людям, которые выходят на улицу протестовать, то я бы точно так же пошел играть вместе с моими друзьями концерт в парке Горького на фестивале «Шашлык Live». И Володю Шахрина я в этом плане поддерживаю. Терпеть не могу, когда с критикой выступают люди, которые, как правило, мало чего соображают, затрудняются войти в положение человека и понять, какими мотивами он руководствовался», – сказал Алексей Кортнев.

«Тезис Шахрина «свобода – это право выбора» я полностью и совершенно разделяю. У каждого человека есть выбор – идти есть шашлык в парке или идти на баррикады. Каждый сам выбирает для себя, не только музыканты», – добавил собеседник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, лидер группы «Чайф» пожаловался на интернет-террор в отношении музыкального коллектива после их концерта на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького, который проходил параллельно с несанкционированной акцией оппозиции в Москве.

Музыканты поднялись на сцену ровно в 14.00 мск – как раз когда в столице началась незаконная акция. Интернет-пользователи стали критиковать группу за поддержку властей и решения Московской городской избирательной комиссии не регистрировать для участия в выборах в Мосгордуму ряд кандидатов, в чьих подписных листах обнаружился брак, в том числе «мертвые души».

На замечание о том, что Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай» отказались участвовать в концерте, Шахрин сказал, что у них другой круг общения и «они боятся общественного порицания». «Леше Кортневу не плевать [на обилие гневных комментариев в соцсетях]», – добавил он.

Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Между тем более 300 тыс. человек посетили первый день фестиваля «Шашлык Live» в субботу.