Отец и сын стали жертвами падения вертолета в Клязьму

В результате падения вертолета в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, вертолет «выполнял прогулочный полет». На борту были 52-летний мужчина, которому вертолет и принадлежал, и его 31-летний сын.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что погибли Вадим и Александр Борисовы. Они летели на «легкомоторном вертолете – автожире RA-0674A».

Вертолет взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района.

В главке МЧС сообщили, что «тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего».

Напомним, в Долгопрудном упал в реку и затонул двухместный вертолет, который во время полета зацепился за линию электропередачи.