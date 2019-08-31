Вертолет упал в реку Клязьма в Долгопрудном

Двухместный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном после того, как зацепился за линию электропередачи, сообщает МЧС.

«Вблизи дома 24 на улице Набережная по информации очевидцев в реку Клязьма в 50 метрах от берега упал двухместный вертолет», – сообщили в МЧС, отметив, что падение произошло в результате зацепления за ЛЭП, передает РИА «Новости».

В данный момент на месте ЧП проводятся поисковые работы в них задействованы 39 человек и 14 единиц техники. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Также в МЧС сообщили, что вертолет затонул. «По прибытию к месту (падения) визуально вертолет не наблюдается», – отметили там.

Ранее подобное ЧП произошло в Вологодской области. Там также вертолет, зацепив линию электропередачи, упал в реку Суду.