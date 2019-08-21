Вертолет упал в реку под Вологдой

Возле населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет упал в реку Суду, зацепив линию электропередачи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области вертолет задел линию ЛЭП и упал в реку Суду», – передает ТАСС сообщение МЧС.

Источник в экстренных службах сообщает, что на борту находились два человека. В каком они состоянии, неизвестно.

Спасатели организовали поиск пассажиров вертолета. Также на место выехала аварийная бригада «Вологдаэнерго» для восстановления энергоснабжения, передает РИА «Новости».