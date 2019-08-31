Сенатор в Иркутской области напал на журналистов после вопроса о подпольном казино

Сенатор и лидер коммунистов в Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналистов после вопроса о подпольном казино.

Журналисты подошли к Мархаеву во время встречи с избирателями и задали ему вопрос о причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. После чего Мархаев схватил корреспондента «РЕН-ТВ» и стал выкручивать руку, в которой девушка держала микрофон. А помощники сенатора пытались помешать оператору снять происходящее, сообщает телеканал.

В результате оператор получил ушиб, а корреспондент – вывих руки. Съемочная группа уже обратилась с заявлением в Следственный комитет.

По информации телеканала, журналисты хотели узнать о «незакрывающемся» подпольном казино, которое, по официальным данным, занимается букмекерской деятельностью.