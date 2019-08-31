Конгресс США призвал устранить изъяны в демократии Польши

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и старший республиканец в комитете Майкл Маккол заявили, что не могут игнорировать коррозию демократии в Польше.

Они направили письмо главе польского правительства Матеушу Моравецкому. В своем послании конгрессмены осудили «ограничения независимости судов и политизацию судебной системы» Польши, передает ТАСС.

Кроме того, Энгел и Маккол обвинили польские власти в «посягательстве на свободу выражения мнений». В частности, указывается на закон, запрещающий высказывания о причастности поляков к Холокосту.

Также в Польше, по словам представителей Вашингтона, наблюдаются «атаки на меньшинства», попытки взять под контроль общественное вещание и НПО.

В письме говорится, что в Польше «целенаправленно размывают демократические принципы и подрывают то, что поляки жертвовали для строительства современной и демократической страны».

Конгрессмены «хотят видеть демократию в Польше для всех».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп объявил об отмене визита в Варшаву. Он объяснил это приближением к США урагана «Дориан».

В Польше заявили, что «полностью понимают» решение американского лидера.

При этом пришлось отложить подписание декларации об усилении военного присутствия США в Польше. Польша выразила желание закупить у США 32 истребителя.