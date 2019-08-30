В Польше отложили подписание документов о военном присутствии из-за отмены визита Трампа

Подписание декларации об усилении военного присутствия США в Польше пришлось отложить до визита американского лидера Дональда Трампа в Варшаву, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

На совместной пресс-конференции с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном он отметил, что документ в целом уже согласован, передает ТАСС.

«Новая декларация, которая представляет выполнение прежних договоренностей, отложена на момент визита президента Дональда Трампа», – сказал министр.

По его словам, стороны также обсуждают создание седьмого места дислокации американских военных в республике.

«У нас уже есть шесть мест. Мы говорили о седьмом месте», – сказал Блащак.

В четверг Трамп объявил об отмене визита в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Отмена визита связана с приближением к США урагана «Дориан».

В Польше с понимаением отнеслись к решению Трампа отложить визит, поскольку речь идет о реальной угрозе.