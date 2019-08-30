В Польше отреагировали на решение Трампа отложить визит в Варшаву

Варшава «полностью понимает» решение американского лидера Дональда Трампа перенести визит в Польшу, поскольку речь идет о реальной угрозе, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В эфире Польского радио он напомнил, что предыдущий ураган, который задел Флориду, угрожал жизни американских граждан.

«Поэтому решение президента США быть на месте полностью понятно. Дай Бог, чтобы в этот раз не было смертельных жертв», – добавил он.

Также глава ведомства отметил, что во время визита Трампа Польша хотела обсудить детали дислокации американских военных – утвердить конкретные места размещения.

«Два дня назад я по телефону разговаривал с Марком Эспером – министром обороны. Мы доработали тонкости, так что документ готов», – сказал он.

В четверг Трамп объявил об отмене визита в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Отмена визита связана с приближением к США урагана «Дориан».

Отметим, что ранее Польша посчитала «неуместным» визит президента России Владимира Путина. После этого стало известно об отмене визитов в Варшаву делегаций Белоруссии и Армении.