Грузия отказалась отодвигать блокпост с территории Южной Осетии

Грузия по итогам экстренной встречи в пятницу с представителями Южной Осетии, в которой участвовали российские и международные представители, заявила, что не намерена выводить из села Чорчана блок-пост МВД. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Начальник аппарата Совбеза Грузии Каха Кемоклидзе подтвердил, что тбилисская и цхинвальские позиции по отношению к локации этого поста «диаметрально противоположные», но при этом отметил, что грузинская сторона «не видит проблемы продолжения сотрудничества в конструктивном ключе».

«Такой подход – о необходимости конструктивизма – разделили все участники встречи», – сказал он.

Как отметил Каха Кемоклидзе, представители Южной Осетии рассказали об обеспокоенности местного осетинского населения.

«Мы зафиксировали, что их озабоченность – это и наша озабоченность, но в то же время объяснили фактические обстоятельства, которые подтверждают важность этого блок-поста для содействия безопасной обстановке», – заявил он, передает Общественное ТВ Грузии.

Ранее глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев, комментируя отказ Грузии убрать блокпост МВД от границы республики, как этого потребовала южноосетинская сторона, заявил газете ВЗГЛЯД, что «действия, предпринимаемые со стороны Грузии, являются выражением прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии».

«Это весьма серьезная провокация. Фактически это вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии на территорию Южной Осетии, где на захваченном участке развернуто строительство капитальных военных укреплений в 200 метрах от осетинского населенного пункта, где проживают 49 осетинских семей», - сказал он.

Напомним, Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Делегация республики в четверг покинула встречу в формате МПРИ из-за отказа Грузии пойти на компромисс в вопросе возведения блокпоста.

В парламенте страны заявили, что любые провокации, нарушающие территориальную целостность Южной Осетии, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые.