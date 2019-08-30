Коломойский рассказал о частной встрече с Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что после президентских выборов встречался с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Коломойского встреча проходила в частном домовладении в Киеве, передает издание «Цензор.НЕТ».

«Мы с ним ни о чем не договаривались... Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения», – сказал бизнесмен.

По его словам, на посту президента Порошенко сделал «немного хорошего, но это немногое – очень ценное».

Коломойский также напомнил, что Порошенко является «частью истории Украины» и предложил объективно оценивать его действия на высшем государственном посту.

«Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья. Когда мы победим, наши потомки будут гордиться нами или проклинать – всех вместе, независимо от того, как мы конфликтовали», – добавил он.

Ранее Коломойский рассказал, что поругался с Порошенко из-за своего телевизионного канала «1+1».

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