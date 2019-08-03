Участникам расследования о «вмешательстве» России заплатили миллионы долларов

Сотрудникам аппарата бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера за два года расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы было выплачено 9,7 млн долларов, в итоге расследование обошлось американским налогоплательщикам в 31,6 млн долларов, говорится в докладе ведомства.

Согласно докладу, на зарплаты и пособия сотрудникам аппарата Мюллера за два года работы (с мая 2017 по май 2019 года) было потрачено 9,7 млн долларов. Кроме того, на аренду помещений, связь и «коммуналку» ушло еще 3,1 млн долларов, передает ТАСС.

На различные поездки соратники Мюллера потратили 1,6 млн долларов. Еще 902 тыс. долларов потребовалось юристам из аппарата бывшего спецпрокурора США на оплату различных услуг.

Напомним, аппарат Мюллера включал 19 юристов. Он также прибегал к помощи 40 агентов ФБР, сотрудников по анализу разведывательной информации, судебных аудиторов и других специалистов.

Отметим, Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.