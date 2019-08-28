Названо число «советских людей» на Украине

Всего 8% украинцев считают себя «советскими людьми», 65% определяют себя как «гражданин Украины», пишут СМИ со ссылкой на социологическое исследование группы «Рейтинг».

«Сохраняется значительный процент тех, кто идентифицирует себя в первую очередь гражданином Украины: в 2010 году тех, кто мог себя так назвать, было 57%, а в этом году – 65%», – приводит УНИАН цитату из исследования.

10% идентифицируют себя по семейной роли, 8% – как советского человека, 7% – как европейца, 6% – как гражданина мира, еще 3-4% называли свои профессии и религиозные убеждения, отметили социологи.

До 16% выросло число тех, кто назвал бы в качестве идентификатора свою национальность.

Отмечается, что ассоциация с «советским человеком» присуща больше жителям южного и восточного регионов, людям старшего возраста и небогатому населению.

Опрос проводился 7-12 августа путем формализованного интервью среди 2 тыс. жителей Украины, ошибка репрезентативности составляет не более 2,2%.

Ранее соцопрос показал, что более 40% украинцев положительно относятся к России.