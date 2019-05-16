Озвучено число положительно относящихся к России украинцев

Более 40% украинцев положительно относятся к России, почти 13% – к российскому лидеру Владимиру Путину, следует из данных соцопроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы «Рейтинг».

«Очень положительно» к России относятся 9,2% украинцев, «скорее положительно» – 31,4%. Такое же количество украинцев заявили, что относятся к России «скорее отрицательно». «Очень отрицательно», согласно данным опроса, к России относятся 28% украинцев, сообщает «Апостроф».

К Путину положительно относятся 12,6% опрошенных, нейтрально – 16,6%. Еще 65,6% заявили о негативном отношении к президенту России. Затруднились ответить 4,7%, 0,4% заявили, что не знают, кто это.

В марте ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International провела опрос среди россиян и украинцев, выяснив, что общего видят респонденты между Россией и Украиной.