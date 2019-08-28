Подозреваемых в принуждении к сексу полицейских арестовали

Городской суд Анапы арестовал на время предварительного следствия двух экс-сотрудников ППС, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки в поселке Витязево, об этом сообщил представляющий интересы фигурантов дела адвокат Юрий Гапеев.

«Анапский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца на время предварительного следствия», – сказал Гапеев, передает ТАСС.

Адвокат пояснил, что обжаловать решение сторона защиты не намерена.

«Обжаловать нет смысла, в этой ситуации им лучше побыть в местах ограничения жизнедеятельности, дабы в отношении них не были предприняты какие-либо меры провокационного характера», – сказал Гапеев.

Также он уточнил, что подзащитные свою вину в инкриминируемых деяниях не признали и отрицают сам факт совершения сексуальных действий. Они намерены доказывать это в том числе с помощью медэкспертиз и других процессуальных действий.

Ранее ситуацию с обвинениями в адрес экс-полицейских прокомментировали в Кремле.

Напомним, во вторник появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что юношу они отпустили, а девушку, оказавшуюся волейболисткой, начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им.

Региональное ГУМВД после возбуждения уголовного дела сообщало об увольнении сотрудников ППС из органов внутренних дел и об отстранении от служебных обязанностей главы отдела МВД по Анапе.