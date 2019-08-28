В Кремле резко отреагировали на ЧП с полицейскими в Анапе и Екатеринбурге

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отвратительными и неприемлемыми действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге.

«Я не склонен таким образом ставить вопрос... Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими. Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан естественно являются возмутительными, недопустимыми, и конечно здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, связывают в Кремле участившиеся сводки о групповых преступлениях полицейских с ощущением ими своей «тотальной безнаказанности».

«Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем они угрожали и какие именно обстоятельства того или иного происшествия. Наверняка это нужно выяснять в результате соответствующего разбирательства. Поэтому давайте дождемся того, когда появятся результаты этих разбирательств», – добавил Песков в ответ на уточняющий вопрос о том, что полицейские якобы угрожали оружием.

Напомним, во вторник появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что юношу они отпустили, а девушку, оказавшуюся волейболисткой, начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им.

Также сообщалось, что трем сотрудникам полиции из Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, они задержаны. По версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники полиции около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее.