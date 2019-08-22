Полицейских обвинили в групповом изнасиловании девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трое сотрудников полиции обвиняются в изнасиловании женщины, сообщает Следственный комитет России по Свердловской области.

«По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года указанные сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП УМВД РФ по городу Екатеринбургу, у здания по улице Чайковского, действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, 1997 г.р., совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера», – сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что позже полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Задержанным предъявлено обвинение по ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В суд направлено ходатайство об аресте задержанных.

Ранее сообщалось, что по данному делу задержаны два полицейских, а в Свердловскую область направлены сотрудники главного управления собственной безопасности МВД.