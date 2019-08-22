В МВД занялись проверкой данных об изнасиловании девушки двумя полицейскими

Сотрудников главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД направили в Свердловскую область, где ранее задержали двух полицейских по подозрению в изнасиловании девушки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД по Екатеринбургу», – цитирует РИА «Новости» Волк.

По ее словам, комиссия даст оценку работе руководства региональной и городской полиции, виновные будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел.

Двое полицейских полка патрульно-постовой службы Екатеринбурга задержаны по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана, сообщило издание znak.com.

Силовики, по версии следствия, надругались над жертвой прямо в служебном автомобиле, на пустыре. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую тоже уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.