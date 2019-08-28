Елизавета II согласовала приостановку работы британского парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила приостановку работы парламента страны по запросу премьера Бориса Джонсона, сообщают СМИ.

Елизавета II согласилась с отсрочкой заседаний парламента, передает ТАСС со ссылкой на опубликованное Sky News заявление Тайного совета британского монарха.

Отсрочка заседаний должна вступить в силу «не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года», говорится в заявлении. Она должна продлиться до 14 октября 2019 года.

Напомним, Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента Соединенного Королевства до 14 октября. Отмечается, что эта мера существенно снизит шансы британских парламентариев помешать выходу страны из Евросоюза без соглашения.