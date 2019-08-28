Россия обвинила США в «выкручивании рук» партнерам Москвы по ВТС

Представители США оказывают давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству, такого не было даже в самые худшие времена, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

«Сегодня американцы, прежде всего, выкручивают руки нашим партнерам и традиционным, и потенциальным. И им не позавидуешь, и одновременно это ярчайшее проявление, не хочется штампы употреблять по поводу недобросовестной конкуренции, но это просто беспредел», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что сотрудники посольств, военных миссий, представители Госдепы каждый день приезжают к ответственным за ВТС органам и «не стесняясь» говорят о возможных негативных последствиях сотрудничества с Россией.

«Это беспрецедентно. Такого никогда не было, даже в самые худшие времена. Какое-то приличие элементарное было. Сейчас это вышло за рамки каких-то правовых отношений», – добавил Шугаев.

В то же время он заметил, что сотрудничество России с Турцией по С-400 показывает, что американские санкции не работают так, как США рассчитывали. Из-за санкций в сфере экспорта оружия есть «определенные проблемы», но и пути выхода – переход на национальные валюты, в частности, уже найдены, отметил Шугаев.

«В долларах сегодня никто не рискует – ни мы, ни они (партнеры России). Это будет им (Штатам) заведомый подарок. Мы благотворительностью в отношении американцев заниматься не собираемся. У нас есть различные варианты взаиморасчетов», – добавил Шугаев.

Он отказался комментировать, в какой валюте Россия рассчитывается с Турцией. По его словам, с Анкарой «по взаиморасчетам все хорошо».

Газета ВЗГЛЯД в июне писала о том, как Россия собирается поменять правила на рынке оружия.