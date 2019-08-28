Коломойский призвал Киев выступить за снятие части санкций с России

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Киев может предложить Москве снять часть санкций, введенных из-за ситуации в Донбассе.

«Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17 июля (2014), когда они сбили Boeing, были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция», – передает слова Коломойского «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что Донбасс нужно «возвращать сейчас». Затем, по его мнению, в России «возможна внезапная смена власти» и Украина «возьмет свое, если подготовится».

«Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции – значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», – заявил олигарх.

Он считает, что если Украина поможет снять с России часть санкций, то одновременно «освободит» эту страну и от Донбасса, который является «большой обузой».

Условиями снятия санкций по Донбассу он считает наступление в регионе мира, «вывод российских войск» и восстановление контроля Украины над госграницей.

Ранее Коломойский заявлял, что Соединенным Штатам выгоден конфликт в Донбассе из-за антироссийских санкций. При этом конфликт в регионе он называл внутренним и подчеркивал непричастность России к этому.