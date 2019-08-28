Песков напомнил об ответственности региональных властей за зарплату врачей

Врачи должны получать зарплату не ниже средней по региону, за это отвечают местные власти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с увольнением хирургов в больнице Нижнего Тагила.

«Вы знаете, что существует собственно главная цель. Цель, которая, как докладывается главами регионов, выполняется, – это поддержание зарплат врачей на уровне выше, чем средняя по экономике, не ниже, чем средняя по экономике региона. Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и вот из этого мы исходим», – заявил Песков, отвечая на вопрос, будут ли федеральные власти системно реагировать на проблему низких зарплат врачей в регионах.

По его словам, «там, где по какими-то причинам эти параметры не соблюдаются, конечно, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров», передает РИА «Новости».

Напомним, в Нижнем Тагиле шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы №1 написали заявления об увольнении. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав. После разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, еще один находится в отпуске.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля.