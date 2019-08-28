Постпредство России при ОБСЕ отреагировало на освобождение Вышинского

Постпредство России при ОБСЕ приветствовало решение Киевского апелляционного суда, который постановил освободить руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи.

«Приветствуем освобождение журналиста Кирилла Вышинского из тюремного заключения на Украине. Правда восторжествовала!» – говорится в сообщении постпредства в Twitter.

Приветствуем освобождение журналиста Кирилла Вышинского из тюремного заключения на #Украина. Правда восторжествовала! pic.twitter.com/vOwi0QOrxx — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 28 августа 2019 г.

Ранее стало известно, что представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». В итоге суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.

После освобождения он заявил, что пока не определился с конкретными планами, но намерен участвовать в судебном процессе в Киеве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что освобождение Вышинского из-под стражи – это шаг на пути к справедливости.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Главред портала РИА «Новости Украина» заявлял, что его задержание основано на «абсурдных и лживых обвинениях».