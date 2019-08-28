Названа доля ВВС в объеме выручки российского ОПК

Доля продукции для ВВС в структуре российской оборонной выручки составляет порядка 50%, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Доля ВВС находится в районе 50% и не снижалась, в то время как доля средств противовоздушной обороны увеличилась до 20%. Стоит отметить, что важной является тема радиоэлектронной борьбы, у нас есть что предложить в сфере беспилотных летательных аппаратов», – передает ТАСС слова Шугаева.

Он добавил, что Су-35 и Су-57Э считаются наиболее перспективными с точки зрения экспорта.

«За последнее время мы хорошо продвинулись по Су-35. Одновременно на мировой рынок продвигается и Су-57Э, на который оформлен паспорт экспортного облика. В области военно-транспортной авиации продвигаются военно- транспортные самолеты Ил-76МД-90АЭ и Ил-112ВЭ, а также вертолеты Ми-38Т», – добавил он.

Напомним, ранее в среду Шугаев заявил, что Россия и Турция провели консультации по поставке истребителей Су-35 или Су-57.

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