Путин оценил результаты российской сборной на чемпионате WorldSkills в Казани

Президент Владимир Путин оценил результаты российской сборной на состоявшемся в Казани 45-ом мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills

«Результаты очень хорошие. Скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня. Причем практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся», – приводит ТАСС слова Путина на встрече с российской сборной.

Глава государства выразил уверенность, что одержанные победы на соревнованиях станут большим качественным изменением в жизни молодых профессионалов.

«Эти медали, они не случайные, они заработаны вашим талантом, вашим трудом, трудолюбием и желанием доказать, что в любом деле существуют такие компетенции, которые являются высшими достижениями в профессии», – подчеркнул президент.

Отдельно Путин отметил работу наставников и тренеров, которые по его словам, «заслуживают самых высших оценок и слов благодарности высшей пробы».

«Они, конечно, молодцы. Низкий поклон вам всем. И вашим коллегам, которые работают вне рамок WorldSkills, но делают свое дело на высшем уровне. Это чрезвычайно важно», – подчеркнул глава государства.

Представители сборной в свою очередь подарили президенту значок своей команды с символикой движения.

Накануне Путин прибыл в Казань на церемонию закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

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