Путин прибыл в Казань на закрытие чемпионата мира WorldSkills

Президент Владимир Путин прибыл в Казань на церемонию закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Он выступит перед участниками соревнований на стадионе «Казань Арена», встретится с российской сборной и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Самолет Путина приземлился в казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая. Президента встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Казань стала третьим городом, который Путин посетил во вторник, передает РИА «Новости».

Ранее он посетил открытие международного авиасалона МАКС-2019 в Жуковском, где пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем посетил Саратов и ознакомился там с работой нового аэропорта Гагарин.

Участниками мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills стали около 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Соревнования прошли по 56 компетенциям. Россия была представлена 63 конкурсантами, из которых 14 – девушки и 49 – юноши в возрасте от 18 до 25 лет.

В ходе церемонии открытия 22 августа на стадионе «Казань Арена» в России впервые использовали технологию дополненной реальности – зрители с помощью специально разработанного приложения могли увидеть AR-эффекты через экраны своих гаджетов и на информационных экранах стадиона.

На закрытии центральным событием станет награждение конкурсантов и передача флага WorldSkills следующему городу–организатору чемпионата – Шанхаю.