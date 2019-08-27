Путин обсудил с Эрдоганом совместную работу по Су-57

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом совместную работу по истребителям пятого поколения Су-57 и совместное производство другой военной авиатехники.

«Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолету Су-57. У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы», – передает слова Путина ТАСС.

Он выразил мнение, что турецких партнеров заинтересовало многое – и не только с точки зрения покупки, но и с точки зрения производства.

«Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать», – сказал Путин.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция заинтересована в совместном с Россией производстве военной техники, и это может быть распространено на военные самолеты.

Ранее во вторник Путин с Эрдоганом осмотрел Су-57, лидеры кратко проговорили возможность покупки самолета.

Также Путин предложил обучать турецких пилотов на Су-30СМ.