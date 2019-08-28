BP объявила о продаже всех активов на Аляске неизвестной американской компании

Британская нефтегазовая компания BP объявила о намерении продать все свои активы на Аляске американской Hilcorp Alaska.

Из заявления следует, что Hilcorp Alaska заплатит 5,6 млрд долларов за долю BP в Трансаляскинском нефтепроводе, а также ее геологоразведочное подразделение на Аляске, передает ТАСС.

В 2019 году активы BP на Аляске, как ожидается, обеспечат добычу на уровне 74 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Планируется, что сделка будет закрыта в 2020 году, после получения разрешений от регуляторов.

Глава ВР Боб Дадли констатировал, что в последние десятилетия активы на Аляске имели большое значение для компании. «Однако мы осуществляем быструю трансформацию BP, сейчас у нас есть другие возможности в США и по всему миру, которые в большей степени соответствуют нашей долгосрочной стратегии и более выгодные с точки зрения наших капиталовложений», – заявил Дадли.

Согласно приведенным в заявлении данным, штат BP на Аляске насчитывает около 1,6 тыс. человек. Британская нефтегазовая компания отмечает, что с 2005 по 2018 годы вложила в свой бизнес в США около 115 млрд долларов.

Напомним, в марте 2019 года президент Владимир Путин пригласил британские компании, в том числе BP, поучаствовать в реализации нацпроектов в России. Годом ранее BP объявила о намерении продолжить сотрудничество с Роснефтью, несмотря на решение американской ExxonMobil выйти из проектов с российской компанией из-за санкций США.