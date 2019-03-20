Путин встретился с британскими бизнесменами

Президент Владимир Путин проводит встречу в Кремле с представителями британского бизнеса, работающего на российской территории.

Встреча проходит по инициативе главы British Petroleum Роберта Дадли, который предложил ее на встрече с Путиным в феврале, передает ТАСС.

Во встрече с Путиным участвуют руководители компаний Glencore, BP, JCB, «АстраЗенека», «Витол» и другие. Кроме Путина с ними встречаются помощники президента Андрей Белоусов и Юрий Ушаков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава МЭР Максим Орешкин, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель РФПИ Кирилл Дмитрией и глава Роснефти Игорь Сечин.

Путин на встрече отметил, что британский бизнес мог бы поучаствовать в реализации нацпроектов в России.

«В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Я не оговорился, речь идет о вложении именно сотен миллиардов долларов, и здесь, уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе, рынок достаточно большой», – сказал Путин.

По его словам, реализация нацпроектов окажет комплексный эффект для динамичного роста России, что откроет большие возможности для роста бизнеса, в том числе британского.

Кроме того, президент указал, что накопленные британские инвестиции в экономику России составляют 23,8%, а российские вложения в британскую экономику превосходят 11 млрд долларов.

Главный исполнительный директор группы компаний BP Роберт Дадли сообщил, что британские компании готовы участвовать в восстановлении доверия между Россией и Великобританией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что отношения двух стран имеют многовековые корни, при этом связь удается поддерживать даже в периоды охлаждения отношений.

«Торговля поддерживает процветание обеих стран и помогает налаживать коммуникацию, когда не срабатывают другие каналы», – подчеркнул Дадли.

Он поблагодарил Путина за поддержку, отметив, что его компания ценит доверие России в работе BP с природными ресурсами.

«Я имею в виду наши отношения с Роснефтью. Мы начали с одной станции розничной торговли, а теперь мы перешли к стратегическому партнерству с Роснефью. Мы очень благодарны Вам, господин Сечин, за то, что мы можем так работать», – сказал он.

Он обратил внимание на большой объем инвестиций, поступающих в Россию, при этом для диверсификации торговых отношений, считает Дадли, есть «большой потенциал в разных секторах».

«Мы готовы активно участвовать в усилиях по восстановлению доверия для взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», – сказал Дадли.

В начале февраля Путин и Дадли обсудили перспективы работы британской компании на российском рынке. В марте 2018 года компания ВР заявила о намерении продолжить сотрудничество с «Роснефтью» несмотря на отказ ExxonMobil от проектов с российской компанией.