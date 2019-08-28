США решили продать Литве 500 новейших броневиков

Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним, сообщило Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

В Пентагоне считают, что продажа Литве броневиков на общую сумму 170,8 млн долларов отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США», а также поможет «усилить возможности Литвы для противостояния существующим и будущим угрозам», приводит ТАСС.

При этом в Пентагоне утверждают, что «предлагаемая продажа этого оборудования не приведет к изменению военного баланса в регионе».

Напомним, в ноябре 2016 года США потребовали от Литвы объяснений в связи с продажей подаренных американских винтовок.

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