Замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что газопровод «Северный поток – 2» напоминает ему пакт Молотова-Риббентропа.

Он напомнил, что 10 лет назад президент России Владимир Путин приезжал в Польшу на памятные мероприятия, которые посвящены 70-летию начала Второй мировой войны. На 80-ю годовщину Путина не пригласили, пригласив союзников по ЕС, НАТО и Германию, передает РИА «Новости».

Замглавы польского МИД считает, что в отношениях с Россией у предыдущего правительства Польши «были фальшивые надежды».

«Тяжело не иметь такого впечатления, если президент Путин сюда приехал, произнес речь, в которой… указал на критическое отношение со стороны России к пакту Молотова-Риббентропа, а позже было начато строительство газопровода, который мог такую коннотацию напоминать», – сказал он.

Он заявил, что «Северный поток», который обходит страны Балтии и Польшу, является договоренностью между Россией и Германией во вред этим государствам и Европе. Шинковский также выразил надежду на то, что США поможет помешать реализации проекта «Северный поток – 2».

Отметим, что Польша пыталась помешать строительству «Северного потока – 2» в Финляндии, направив иск об экологическом воздействии газопровода, однако он был отклонен.

В июле газета ВЗГЛЯД писала, что Польша своими действиями только помогает российскому проекту.