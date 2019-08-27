ПФР заявил о готовности к переходу на электронные трудовые книжки

Пенсионный фонд России (ПФР) готов перейти на электронные трудовые книжки с января 2020 года, сообщил зампредседателя правления фонда Сергей Чирков.

«Все технические наработки есть, они будут использоваться. Думаю, что проблем здесь не будет. Мы готовы полностью к этой работе. У нас очень большой опыт работы накоплен в части ведения базы данных о пенсионных правах», – сказал он, передает ТАСС.

В мае в Пенсионном фонде заявили, что полностью оцифровали все трудовые книжки россиян.

Закон об электронных трудовых книжках должен вступить в силу с 1 января 2020 года, когда все работодатели должны будут передавать данные в ПФР в режиме онлайн. С 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате.