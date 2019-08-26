В Британии разработали футуристические проекты снаряжения морпехов будущего

Инженеры британского флота из учебного центра Royal Marine Commando в Лимстоне представили свои проекты снаряжения морских пехотинцев будущего, которые будут летать по полю боя в невидимых костюмах.

Британский флот предложил молодым инженерам создать идеи для вооружения морских пехотинцев XXI века. В итоге был представлен целый комплект экипировки морпехов. Так, в шлеме было предложено оборудовать медицинский монитор, который должен показывать информацию о физических нагрузках каждого солдата. С его помощью, предлагают инженеры, можно было бы делиться информацией с остальными членами команды о ранениях, пишет Daily Mail.

Также морпехов предложено снабдить ковриком, который одновременно выполняет функцию спального места, но за счет встроенных солнечных батарей может выступать в качестве экрана с картой для «планирования миссии». Ботинки предлагается создать таким образом, чтобы энергия движения накапливалась для последующего использования в гаджетах.

Инженеры предложили одевать будущих британских морпехов в костюмы со встроенным экзоскелетом, которые позволили бы взбираться на скалы и сливаться с окружающей средой. Костюмы предлагается выполнять из материалов, которые маскировали бы солдат и работали по принципу хамелеона. К экзоскелету предлагается пристегивать магнитный рюкзак, который бы облегчал переноску больших грузов.

У морпехов будущего, как считают британские инженеры, могут появиться дистилляторы воды, которые позволяли бы пить грязную воду из озер и рек, если в этом есть необходимость.

Кроме того, показано летное приспособление с микротурбинами, которое позволило бы морпехам летать над минными полями, препятствиями, преодолевать небольшие скалы.

Также предложено разработать небольшой разведывательный беспилотник, который мог бы передавать свежую информацию коммандос на земле через гарнитуру. Вооружение, представленное инженерами, в основном лазерное.

Предложено и заменить традиционные десантные корабли – на экраноплан, который будет тихо скользить по волнам со скоростью в сотни миль в час и сведет на нет необходимость высадки людей с большого корабля, что сопрягается с определенным риском.

«Потрясающе видеть, как новаторские взгляды молодых британских инженеров раздвигают границы технологий и традиционных боевых действий», – заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

На презентации идей британских инженеров бригадный генерал Мэтт Холмс заявил, что даже если только 20% всех проектов превратятся в реальность, они все равно станут передовыми в военной технике.

«Наша цель состоит в том, чтобы предусмотреть радикальные возможности, которые сделают нас более гибкими и боеспособными и приспособленными к работе в сложной цифровой среде будущего. Мы не можем сказать, насколько быстро осуществятся эти идеи», – заявил Холмс.