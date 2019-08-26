Стали известны подробности смертельного ДТП режиссера Хомского

Режиссер Игорь Хомский разогнал автомобиль перед смертельной аварией до 120 километров в час, сообщают СМИ.

Хомский был за рулем каршерингого авто, сообщает РЕН-ТВ. Режиссер двигался от улицы Авиамоторной к улице Боровой по Юрьевскому переулку.

На этом участке артист вдвое превысил допустимую скорость, утверждает канал. Водитель не смог справиться с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в МАЗ.

Авария, по данным телеканала, произошла в 6.50 мск, сам Хомский скончался через 12 минут после ДТП, еще до приезда скорой.

Напомним, Хомский погиб в воскресенье в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Позднее было опубликовано видео с места происшествия.