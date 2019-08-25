Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

В воскресенье в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Москве. Авария произошла на юго-востоке столицы.

«Около 06.00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб», – передает ТАСС сообщение УГИБДД.

Источник сообщил, что в ДТП погиб Игорь Хомский.

Хомский родился в 1976 году в Москве. Он автор проекта «Закон каменных джунглей».