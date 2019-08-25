Появилось видео с места гибели режиссера Хомского

В Сети появилась видеозапись с места аварии, в которой погиб режиссер и актер Игорь Хомский.

Ролик опубликовал телеканал «РЕН ТВ».

Напомним, Хомский погиб в результате ДТП на юго-востоке столицы. Авария произошла рано утром в Юрьевском переулке в Москве. Хомский на каршеринговом автомобиле въехал в припаркованный «КамАЗ».

Игорь Хомский известен зрителю по фильмам «Очная ставка», «Неоконченный урок», «История N» и сериалу «Закон каменных джунглей».