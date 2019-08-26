В Германии заявили о политическом заказном убийстве воевавшего в Чечне гражданина Грузии

Следователи Германии считают, что убийство гражданина Грузии в центре Берлина, в котором подозревают россиянина, могло носить заказной характер.

По информации еженедельника Der Spiegel, следствие рассматривает различные причины произошедшего, но самой вероятной считают версию «профессионально спланированного заказного» преступления, передает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что в органах безопасности нескольких стран НАТО считают причиной убийства политические мотивы, поскольку Зелимхан Х. был сотрудником антитеррористического отдела МВД Грузии.

В Тбилиси на него было совершено покушение, после чего Зелимхан Х. бежал на Украину, где сотрудничал с местными спецслужбами и продолжал бороться против российского влияния. После второго покушения он переехал в Германию.

Еще одним признаком заказного убийства является то, что предполагаемый исполнитель въехал в Германию незадолго до преступления, отмечает издание.

Гражданина Грузии застрелили в парке в районе Моабит Берлина. По подозрению в убийстве задержан 49-летний уроженец Чечни, он находится в СИЗО. По версии следствия, с места происшествия преступник скрылся на велосипеде.