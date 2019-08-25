На заводе ЦНИИмаш в Подмосковье начался пожар

Пожарные тушат возгорание на кровле неэксплуатируемого здания на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 100 кв. метров. Пострадавших нет», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В июне на заводе ЦНИИмаш также произошел пожар.

Завод был основан в 1946 год. Это головной научно-исследовательский институт Роскосмоса.