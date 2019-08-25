Денис Майданов: День флага становится по-настоящему народным праздником

«Очень хорошо, что Дню флага стало уделяться большое внимание. То, что на проспекте Сахарова собралось больше 110 тысяч человек – это лишнее тому подтверждение», – сказал газете ВЗГЛЯД певец Денис Майданов. Накануне он выступал на масштабном митинге-концерте, посвященном празднику.

«Мы увидели, что этот день становится по-настоящему народным праздником. Люди начинают гордиться своим флагом, уважать его, и воспринимать как свою гордость, – подчеркнул Денис Майданов. – Флаг появился еще до петровских времен, и все наши победы за эти столетия сделали его настоящим народным символом. Сейчас, в новой современной России под этим флагом достигнуто столько побед во многих сферах жизни, в освоении космоса, в спорте...».

Напомним, что накануне в Москве около 500 тысяч человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России. Помимо многотысячного митинга-концерта на проспекте Сахарова (где также прошел флешмоб «Флаг-рекордсмен»), центрами праздника стали парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», Екатерининский парк и сад «Эрмитаж».

Праздничные концерты, флешмобы, квесты и представления проходили по всей столице, на улицах и площадях города, а также в скверах и парках, сообщается на сайте главы города.

Празднование в столице продолжится и в воскресенье. Добавим, что собственно в День государственного флага – 22 августа торжества прошли во всех российских регионах.

«Хорошо будет, если мы начнем относится к флагу, можно сказать, более демократично. Путешествуя, в силу профессии, не только по России, но и по другим странам, я часто вижу, как люди вывешивают флаги на окнах, на балконах, – отметил Денис Майданов. – Жители этих стран гордятся своими символами, в этом проявляется их патриотизм. Если я увижу флаги, которые люди сами вывешивают из окон в Москве и других городах России, то буду только рад. У нас появился еще один общенародный праздник».

В складывающуюся на наших глазах традицию празднования Дня флага активно включается молодежь. «Если посмотреть на страну в целом, то можно заметить возросшую активность учащихся коллективов – ребята не просто присоединяются к существующим форматам праздника, они активно участвуют в креативном процессе, наполняют День флага новыми смыслами и современными трактовками», – отметила в воскресенье в комментарии ТАСС руководитель образовательного центра «Сириус» сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

Она напомнила, что по всей России проходят многочисленные творческие фестивали, выставки, конкурсы, ведется также и большая социальная и благотворительная работа – и все это приурочено к празднованию Дня флага. Праздник объединил людей всех возрастов, профессий и социальных слоев, что стало важным индикатор единства и поступательного движения страны в будущее, подчеркнула Шмелева.

«Нашему обществу нужно побольше таких дат, когда содержание праздника наполняют не политические трактовки, а общегражданская патриотическая повестка, – подчеркнула сопредседатель центрального штаба ОНФ. – В День флага мы можем оглянуться назад, оценить свои достижения и вспомнить о предках, которые сделали возможным само наше существование, жизнь и прогресс нашей страны. Очень важно не растерять это наследие и передать нашим детям чувство гордости за страну и сопричастности к ее великой истории».