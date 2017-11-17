В России отметили День флага

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22 августа, четверг  |  Последнее обновление — 20:06  |  vz.ru
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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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Хорохордин нашел для туристической жемчужины России дорогу из бедности

Олег Хорохордин предложил Алтаю «три кольца»: энергетическое, дорожное, авиационноеФото: vk.com/olegkhorokhordin
Второй в списке наиболее бедных регионов России. При этом – туристическая Мекка, где на каждого местного жителя ежегодно приходится по десять приезжих отпускников. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Республике Алтай, чтобы узнать, как и. о. губернатора Олег Хорохордин собирается преодолевать бедственное положение вверенного ему региона – и что для этого уже сделано. Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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«Очень классным идеям» Климкина подобрали уголовное дело

Эксперты уверены, что делать из Павла Климкина очередного «мученика» власти не намереныФото: Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press
На Украине возбудили уголовное дело против, пожалуй, самого русофобского министра иностранных дел страны – Павла Климкина. Подробности пока не раскрываются, известно лишь, что главу украинского МИДа подозревают в злоупотреблении властью. Впрочем, данное уголовное дело совсем не означает того, что Киев готов радикально изменить свою внешнюю политику по отношению к Москве. Это сигнал совсем другим лицам. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Товарищ Навальный выбирает тактику Ильича

Леонид Поляков, доктор философских наук, замдекана факультета политологии ГУ-ВШЭ
Навальный предлагает создать в вузах «инициативные группы», которые должны выяснять у студентов, «кто за, кто против». Ничего не напоминает? «Бесы» Достоевского? «Пятерки», шантаж, устранение «изменников». Подробности...
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Понял людей с триколором на спине

Дмитрий Самойлов, театровед
Буквально всем можно гордиться своей страной, носить свой флаг и с гордостью говорить – «Я из Албании». И только мы сами себя загнали в какой-то стеснительный угол. А зачем? Что нам от этого стеснения, от этого угла? Подробности...
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Все мы либералы, только очень разные

Алексей Алешковский, сценарист
Амплуа резонера мне, конечно, мило. Но никак не хотел бы я показаться человеком, который «знает, как надо». Политические предубеждения прекрасно заменяют мне убеждения, и я скорее знаю, как не надо – по крайней мере, для меня самого. Подробности...
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    США зовут Россию на новую войну

    Переход Гренландии под власть США бьет по интересам России

    Нужна ли России «Большая восьмерка»?

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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
      Подробности...

      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
      Подробности...

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              НОВОСТЬ ЧАСА:Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных
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              Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?

              В России отметили День флага

              В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах. Этот снимок сделан во время выступления фольклорных коллективов в Симферополе  (фото: Макс Ветров/РИА «Новости»)
              В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах. Этот снимок сделан во время выступления фольклорных коллективов в Симферополе  (фото: Макс Ветров/РИА «Новости»)
              В Ростове-на-Дону кульминацией праздника стал флешмоб. Ростовчане пронесли 36-метровый триколор по площади у исторического парка «Россия – моя история»  (фото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»)
              В Новосибирске участники торжеств собрались у памятника легендарному летчику Александру Покрышкину  (фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»)
              В Крыму в эти дни жарко и солнечно, но зонтики пригодились для флешмоба. В центре Симферополя из зонтов составили российский триколор  (фото: Макс Ветров/РИА Новости)
              Для крымчан российский флаг – еще и символ «возвращения в родную гавань»  (фото: Макс Ветров/РИА Новости)
              Флаг размером в 150 квадратных метров подняли на главной площади Краснодара. В церемонии участвовал Почетный караула Кубанского казачьего войска  (фото: Виталий Тимкив/РИА Новости)
              На аэродроме «Большое Грызлово» под Серпуховом спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с российским флагом с высоты 3,5 километра  (фото: City News Moskva/Global Look Press)
              Современная история бело-сине-красного триколора как государственного флага России началась 22 августа 1991 года. Но первое упоминание знамени таких цветов датировано еще 1669 годом. Тогда по указу царя Алексея Михайловича бело-сине-красный флаг был поднят на корабле «Орел»  (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)
              Белый, синий и красный цвета с 19 века считаются общеславянскими; сейчас они используются в госсимволике многих стран Восточной и Южной Европы. Но образцом послужил именно российский триколор, который еще указом Петра I был утвержден в качестве государственного символа  (фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости)
              Триколор стал одним из самых узнаваемых символов России во всем мире  (фото: Виталий Тимкив/РИА Новости)

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              В России отметили День флага

              В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
              Подробности...

              Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

              Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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              Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

              Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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              Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

              Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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              Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

              Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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              Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

              На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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              На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

              «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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              Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

              В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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              Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

              Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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              В Москве появится храм с прозрачной стеной

              В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Российские звезды показали свою старость

              Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
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              Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

              В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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              Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

              Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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              Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

              Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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              Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

              В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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