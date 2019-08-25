Бундесвер в связи с нехваткой кадров начал вербовать геймеров

В связи с острой нехваткой кадров армия Германии начала искать квалифицированных специалистов прямо на игровой выставке gamescom, где геймерам предложили посидеть в виртуальной кабине истребителя и взломать сайт, сообщает N-TV.

Бундесвер на выставке gamescom представил кабину истребителя Tornado с помощью виртуальных очков. Рядом молодые люди учатся взламывать веб-сайты, чтобы защищать себя от киберпреступности. На деле немецкая армия таким образом надеется покрыть дефицит кадров, передает RT.

«Мы также являемся предприятием, точнее ведомством, заинтересованным в квалифицированных специалистах. Так как gamescom специализируется на информационных технологиях, это идеальное место для поиска новых кадров», – заявил руководитель выставочного стенда бундесвера на gamescom Нилс Фельдхоф.

В Германии неоднократно заявляли о критическом состоянии немецкой армии.