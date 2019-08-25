Нетаньяху после ударов по Сирии обещал продолжить борьбу с Ираном

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху прокомментировал ракетные удары, которые авиация Израиля нанесла по сирийской территории.

Нетаньяху заявил, что Израиль провел «крупную операцию», которая, по его словам, позволила не допустить нападения со стороны сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, а также «шиитских боевиков».

Израиль ради своей безопасности намерен и дальше «принимать решительные и ответственные действия против Ирана и его сателлитов», передает ТАСС.