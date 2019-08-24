Задержанный в ЛНР агент СБУ дал признательные показания

Министерство госбезопасности Луганской народной республики (МГБ ЛНР) сообщило, что задержанный в ЛНР Егор Гетьман, обвиняемый в работе на СБ Украины, дал признательные показания.

По данным МГБ, Гетьман был заброшен в республику во время обмена пленными для ведения диверсионно-разведывательной деятельности. «Спецагент СБУ Егор Гетьман, задержанный сотрудниками министерства государственной безопасности дал признательные показания», – сообщили в МГБ, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что в ходе допроса он рассказал, как стал агентом СБ Украины, какие методы работы используют украинские спецслужбы для вербовки граждан и кто его склонил к сотрудничеству.

«Диверсионно-разведывательную деятельность на территории ЛНР курировал внештатный сотрудник СБУ Константин Мамросенко. По признанию Гетьмана, Мамросенко являлся его связным во время формального пребывания в исправительной колонии. Кроме того, данный сотрудник СБУ занимался подбором кандидатов на вербовку через организацию прикрытия «Трезвые дворы», зарегистрированную в городе Запорожье», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий.

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