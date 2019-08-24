Шойгу прибыл в Кишинев на торжества в честь 75-летия освобождения Молдавии

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

«Программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном», – сказала пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская, передает ТАСС.

Она также уточнила, что Сергей Шойгу проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.

В рамках визита министр обороны и президент Молдавии примут участие в мероприятиях на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», откуда в 1944 году началась Ясско-Кишиневская операция.

Ранее президент Молдавии возглавил церемонию возложения цветов в честь 75-летия освобождения республики от фашизма. Вместе с ним к мемориалу «Вечность» пришли депутаты парламента Молдавии, иностранные дипломаты и около тысячи кишиневцев.

«Мы всегда будем хранить память о героических подвигах воинов-освободителей и сделаем все возможное, чтобы эта память передалась и следующим поколениям. Вне зависимости от интерпретаций некоторых политиков, 24 августа в Молдавии всегда будет Днем Победы, Днем освобождения от фашизма», – сказал Додон.

Он также напомнил, что 75 лет назад в честь освобождения Молдавии в Москве был дан салют. «Сегодня в Москве вновь будет торжественный салют, который мы увидим в Кишиневе во время прямой трансляции на площади Великого национального собрания», – сообщил президент.

Кроме того, сегодня в Кишиневе будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям, пройдет премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, и состоится концерт на главной площади города.

Ранее в Молдавии заявляли, что визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, поскольку правительство Молдавии не предупредили о встрече заранее.