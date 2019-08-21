В Молдавии заявили о неготовности к визиту Шойгу

Предстоящий визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, поскольку правительство Молдавии не предупредили о встрече заранее, сообщила премьер-министр страны Майя Санду.

«В связи с тем, что для этого визита не были выполнены все надлежащие процедуры и правительство не было вовлечено в подготовку, то не могут быть подготовлены к подписанию и документы или договоренности», – цитирует ТАСС Санду.

По ее словам, Шойгу сможет посетить Молдавию с частным визитом, но официальный характер встреча носить не может.

«Вы не сможете подписать ни одного договора. <...> Кроме того, Шойгу не может сопровождать делегация», – сказала Санду руководителю военного ведомства Павлу Войку, который пригласил Шойгу на мероприятия, посвященные освобождению республики от фашистских захватчиков.

Премьер попросила Войку впредь заблаговременно информировать посольство и МИД для согласования повестки и соблюдения протокола. Также Санду попросила пригласить для выяснения всех обстоятельств инцидента посла в России Андрея Негуцу.

Между тем по словам Войку, что будет отказываться от встречи с Шойгу, так как он был приглашен в республику по инициативе президента.

«В понедельник мне стало известно о возможном визите министра Шойгу, о чем я и сообщил премьеру. Если Шойгу приедет, то мне кажется, что будет корректно встретиться с ним», – сказал министр.

По его словам, он уже встречался с российским коллегой этим летом в Москве. Одной из тем для обсуждений Войку назвал склады оружия в Приднестровье.

Визит министра обороны России в Молдавию запланирован на 24 августа.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил об отмене принятого в 2017 году запрета на поездку парламентариев и членов правительства в Россию.