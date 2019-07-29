Молдавия разрешила чиновникам ездить в Россию

Президент Молдавии Игорь Додон заявил об отмене принятого в 2017 году запрета на поездку парламентариев и членов правительства в Россию.

«Снято ограничение на то, чтобы представители парламента и правительства ехали в Российскую Федерацию и обсуждали вопросы двусторонней повестки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RTR Moldova слова Додона.

Он добавил, что запрет был отменен в тот момент, когда первая молдавская делегация отправилась в Россию.

«Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России», – заявил президент Молдавии.



Додон отметил также, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приглашение главе молдавского правительства Майе Санду приехать с визитом.

Напомним, ранее группу российских артистов и Героя Советского Союза Владимира Гасояна по пути в Приднестровье задержали в аэропорту Кишинева по «распоряжению правительства Молдавии» и пообещали депортировать в Россию. Додон осудил задержание российских артистов в кишиневском аэропорту.