Корабль ВМС США вместо Гонконга прошел через Тайваньский пролив

Десантный корабль-док «Грин бей» ВМС США «совершил рутинный проход» через Тайваньский пролив, сообщает американский седьмой флот.

В ВМС США заявили, что данный шаг стал свидетельством поддержки Вашингтоном «свободного и открытого Индо-Тихоокеанскому региона».

В ВМС заверили, что американский флот продолжит действовать «везде, где позволяет международное право», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, Китай запретил кораблям ВМС США «Грин бей» и «Лэйк Эри» входить в порт Гонконга.

Кроме того, Китай заявил США протест и пригрозил санкциями в связи с решением Вашингтона одобрить продажу вооружений Тайваню.