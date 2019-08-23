Названы сроки первого пилотируемого полета «Союз-2.1а»

Первый пилотируемый запуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоится в марте 2020 года, заявил гендиректор «НПО Автоматика» Андрей Мисюра.

По его словам, 22 августа были проведены завещающие испытания ракеты. Первый пилотируемый полет запланирован на март 2019 года, передает РИА «Новости».

«Схема компоновки ракеты-носителя «Союз-2», которая улетела сейчас с пилотируемым кораблем, она полностью штатная. Документация имеет необходимые литеры, она серийно изготавливается. Мы провели завершающие испытания этим пуском», – сказал Мисюра.

В четверг ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с Байконура. После взлета робот «Федор» сообщил, что первая часть летных испытаний прошла штатно.

В Роскосмосе также подтвердили готовность «Союза-2.1а» к пилотируемым полетам.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» впервые использовалась для запуска пилотируемого корабля к МКС, однако в этот раз корабль отправился к станции без экипажа, на борту – робот и грузы. Ранее экипажи к станции доставляла ракета «Союз-ФГ».

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